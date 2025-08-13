Fenerbahçe'den Feyenoord'a karşı geri dönüş ve tur!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından, rövanşta Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u konuk etti.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 5-2 toplamda 6-4 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi play off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, 19. dakikada Youssef En Nesyri ile golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Konuk ekip Feyenoord, 41. dakikada Tsuyoshi Watanabe'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertliler, 44. dakikada köşe vuruşunda Archie Brown'un kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 45+1. dakikada En Nesyri'nin indirdiği topu Jhon Duran ağlara gönderdi ve Fenerbahçe devre arasına 2-1'lik üstünlükle girdi.
İkinci yarıda 55. dakikada Archie Brown'un kazandığı topu Fred ceza yayı gerisinden sol ayağıyla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 86. dakikasında Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada kale sahasında tek vuruşunu yapan En Nesyri farkı üçe çıkardı. Mücadelenin 89. dakikasında Watanabe bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında ise Anderson Talisca, yaydan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve farkı yeniden üçe çıkardı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica, sahasında Nice'ı 2-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 2-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında (20 Ağustos), rövanşı ise deplasmanda (27 Ağustos) oynayacak.
EN NESYRI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Mücadelenin 28. dakikasında En Nesyri'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Mourinho, karara tepki gösterdi.
WATANABE'DEN FARKLI BİR GOL
Fenerbahçe'nin orta sahada elle oynama beklediği pozisyonda hakem düdüğünü çalmadı. İrfan Can Eğribayat, düdük çaldığını sanarak topu elle oynayınca Feyenoord serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Watanabe kafayla topu filelere gönderdi.
FENERBAHÇE'DE SİFTAH GECESİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 45+1'i gösterirken ceza sahasına yükseltilen topta En Nesyri, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Sarı lacivertlilerin bir diğer transferi Duran, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.
FRED, ŞIK BİR VURUŞLA FARKI 2'YE ÇIKARDI
Dakikalar 55'i gösterirken Archie Brown'un orta alanda kaptığı top Fred'in önünde kaldı. Fred, topu ceza yayı gerisine taşıyıp sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.
EN NESYRI, FARKI 3'E ÇIKARDI
Mücadelenin 83. dakikasında Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortaya En Nesyri tek vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı üçe çıkardı.
FEYENOORD, WATANABE İLE FARKI 2'YE İNDİRDİ
Feyenoord'da içeri doldurulan topu Ahmedhodzic göğsüyle indirdi. Watanebe indirilen topa tekte vurdu ve ağlarla buluşturdu. Feyenoord farkı 2'ye indirdi.
TALISCA GOLLE DÖNDÜ
Rakip yarı alanda pres sonucu topu kapan Fenerbahçe'de Talisca, Lotomba'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez sağ ayakla topu sol alt köşeye gönderdi ve golü buldu.
DURAN TAMAMLAYAMADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.
Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
7. dakikada Feyenoord tehlikeli geldi. Kaleci Wellenreuther'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Hadj Moussa, ceza sahasına girip yerden sert vurdu, savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere gitti.
13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerinde Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan dönerken Duran yeniden kaleyi düşündü, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu.
28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1.
45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.
55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Feyenoord'un savunmadan topla çıkmaya çalıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred'e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.
67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.
80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası önüne hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü çaprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
89. dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Bos'un ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmedhodzic göğsüyle Watanabe'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2.
90+5. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 5-2.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.
Stat: Chobani
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 90+5 Yusuf Akçiçek), Fred (Dk. 87 İsmail Yüksek), Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran (Dk. 62 Talisca)
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin (Dk. 86 Tengstedt), Hwang (Dk. 74 Valente), Timber, Moussa, Sauer (Dk. 46 Borges), Ueda
Goller: Dk. 41 ve Dk. 89 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran, Dk. 55 Fred, Dk. 83 En-Nesyri, Dk. 90+5 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Sauer, Dk. 75 Borges (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat, Dk. 62 Duran (Fenerbahçe)