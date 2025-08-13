Fenerbahçe'den Feyenoord'a karşı geri dönüş ve tur!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından, rövanşta Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u konuk etti.





Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 5-2 toplamda 6-4 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi play off turuna yazdırdı.



Fenerbahçe, 19. dakikada Youssef En Nesyri ile golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Konuk ekip Feyenoord, 41. dakikada Tsuyoshi Watanabe'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 44. dakikada köşe vuruşunda'un kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 45+1. dakikada En Nesyri'nin indirdiği topuağlara gönderdi ve Fenerbahçe devre arasına 2-1'lik üstünlükle girdi.İkinci yarıda 55. dakikada Archie Brown'un kazandığı topuceza yayı gerisinden sol ayağıyla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 86. dakikasında Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada kale sahasında tek vuruşunu yapanfarkı üçe çıkardı. Mücadelenin 89. dakikasındabir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında ise, yaydan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve farkı yeniden üçe çıkardı.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica, sahasında Nice'ı 2-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 2-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında (20 Ağustos), rövanşı ise deplasmanda (27 Ağustos) oynayacak.Mücadelenin 28. dakikasında En Nesyri'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Mourinho, karara tepki gösterdi.Fenerbahçe'nin orta sahada elle oynama beklediği pozisyonda hakem düdüğünü çalmadı. İrfan Can Eğribayat, düdük çaldığını sanarak topu elle oynayınca Feyenoord serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Watanabe kafayla topu filelere gönderdi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.Dakikalar 45+1'i gösterirken ceza sahasına yükseltilen topta En Nesyri, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Sarı lacivertlilerin bir diğer transferi Duran, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.Dakikalar 55'i gösterirken Archie Brown'un orta alanda kaptığı top Fred'in önünde kaldı. Fred, topu ceza yayı gerisine taşıyıp sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.Mücadelenin 83. dakikasında Archie Brown'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortaya En Nesyri tek vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı üçe çıkardı.Feyenoord'da içeri doldurulan topu Ahmedhodzic göğsüyle indirdi. Watanebe indirilen topa tekte vurdu ve ağlarla buluşturdu. Feyenoord farkı 2'ye indirdi.Rakip yarı alanda pres sonucu topu kapan Fenerbahçe'de Talisca, Lotomba'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez sağ ayakla topu sol alt köşeye gönderdi ve golü buldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.7. dakikada Feyenoord tehlikeli geldi. Kaleci Wellenreuther'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Hadj Moussa, ceza sahasına girip yerden sert vurdu, savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere gitti.13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerinde Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan dönerken Duran yeniden kaleyi düşündü, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu.28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.ChobaniIstvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 90+5 Yusuf Akçiçek), Fred (Dk. 87 İsmail Yüksek), Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran (Dk. 62 Talisca)Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin (Dk. 86 Tengstedt), Hwang (Dk. 74 Valente), Timber, Moussa, Sauer (Dk. 46 Borges), UedaDk. 41 ve Dk. 89 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran, Dk. 55 Fred, Dk. 83 En-Nesyri, Dk. 90+5 Talisca (Fenerbahçe)Dk. 11 Sauer, Dk. 75 Borges (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat, Dk. 62 Duran (Fenerbahçe)