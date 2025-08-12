12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Fenerbahçe'den duygulandıran hamle!

Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşması öncesi Duygu Özdin için gökyüzüne 1907 balon uçurdu.

Fenerbahçe'den duygulandıran hamle!
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'u konuk eden Fenerbahçe'den duygulandıran bir hamle geldi.

Fenerbahçe, hayatını kaybeden taraftarı Duygu Özdin için karşılaşma öncesi gökyüzüne 1907 adet balon bıraktı. Fenerbahçe, "Sözümüz vardı… Ve bugün; 1907 balon, Duygu Özdin'in anısına uçtu. Hep kalbimizdesin." açıklaması yaptı.

Kanser hastası olan ve hastalığı sırasında, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapan Özdin, 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe, Duygu Özdin'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk iç saha maçında 1907 adet balon uçuracağını açıklamıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
