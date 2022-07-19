İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar:







Fenerbahçe'den Dünya Fenerbahçeliler Günü paylaşımı https://t.co/fWq0bNQHcc



— Sporx (@sporx) July 18, 2022

Dünyanın dört bir yanında Çubuklu aşkıyla yaşayan tüm Fenerbahçelilerin #DünyaFenerbahçelilerGünü kutlu olsun! 💛💙 pic.twitter.com/nKNAlM45bK



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2022

Dünyanın dört bir yanında Çubuklu aşkıyla yaşayan tüm Fenerbahçelilerin #DünyaFenerbahçelilerGünü kutlu olsun! 💛💙 pic.twitter.com/nKNAlM45bK



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2022

Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.