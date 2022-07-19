Fenerbahçe'den "Dünya Fenerbahçeliler Günü" paylaşımı

Sarı laciverliler, her yıl 19.07 tarihinde camianın kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı
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19 Temmuz 2022 00:31
Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.

İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar: 


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