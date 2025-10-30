Fenerbahçe'den derbi öncesi bilet açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesinde bazı taraftar gruplarının bilet dağıtımında adaletsizlik yapıldığı ve bazı biletlerin karaborsaya düştüğü yönündeki iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.



Taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda sadece 20 bilet verildiği ve bazı çevrelere yüzlerce biletin ücretsiz olarak dağıtılıp karaborsada satıldığı iddia edilirken, kulüp bu söylentilere yanıt vererek sürecin tamamen şeffaf, adil ve kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.





Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Tüpraş Stadı'ndaki derbi için bin 914 bilet bulunduğu hatırlatılarak "Fenerbahçe'mizin deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulübümüze 7 bin 318 bilet talebi ulaşmıştır. Karşılaşma için ayrılan deplasman tribünü kapasitesi bin 914 kişi ile sınırlıdır. Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz. Bilet satış sürecinde herhangi bir soru işareti oluşmaması adına, tüm biletler 31 Ekim 2025 saat 11.00'de http://passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı 2 bin 250 liradır." ifadeleri kullanıldı.



