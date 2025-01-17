Fenerbahçe'den Cenk Özkacar hamlesi; Alternatif arayışı!

Real Valladolid'te kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Savunmaya takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, yerli futbolcu arayışı içerisine de girdi.
Kadrosunda 15 yabancı olduğu için dış transferde zorlanan sarı-lacivertler, alternatif bir isim olarak hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.
Valencia'nın futbolcusu olan 24 yaşındaki oyuncu, Valladolid kulübünde kiralık olarak forma giyiyor. Bu sezon sadece 286 dakika süre alabilen 24 yaşındaki ismin piyasa değeri 1.8 milyon Euro.
Savunmaya takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, yerli futbolcu arayışı içerisine de girdi.
Kadrosunda 15 yabancı olduğu için dış transferde zorlanan sarı-lacivertler, alternatif bir isim olarak hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.
Valencia'nın futbolcusu olan 24 yaşındaki oyuncu, Valladolid kulübünde kiralık olarak forma giyiyor. Bu sezon sadece 286 dakika süre alabilen 24 yaşındaki ismin piyasa değeri 1.8 milyon Euro.