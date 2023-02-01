Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı

Fenerbahçe, bir yandan dış transfere odaklanmışken diğer taraftan içeriye de yüzünü dönmüş durumda.



Sarı-lacivertliler, 2025 yılına kadar kontratı olan Attila Szalai'nin önüne yeni sözleşme koyacak ve mukavelesini uzatıp daha güçlü bir maaş teklifi götürecek. Sarı-lacivertliler böylece oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etmeyi planlıyor.



Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta forma giydi. Macar stoper 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.







