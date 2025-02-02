Fenerbahçe'de zorlu takvim!

Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İlk olarak bugün (pazar) Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek.
Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.
İlk olarak bugün (pazar) Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek.
Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.