Fenerbahçe'de zorlu takvim!

Fenerbahçe, şubat ayı içerisinde lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplamda 8 maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de zorlu takvim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 09:41
Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak.

İlk olarak bugün (pazar) Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek.

Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery