Fenerbahçe'de 'Yönetim istifa' tepkisi

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor karşılaşmasında yönetimi protesto etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 'Yönetim istifa' tepkisi
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07 Kasım 2021 20:24
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etti.

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıkla tepki gösterdi.

Tepkilerine devam eden Fenerbahçe taraftarları daha sonra 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.


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