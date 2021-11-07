Fenerbahçe'de 'Yönetim istifa' tepkisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etti.



Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıkla tepki gösterdi.



Tepkilerine devam eden Fenerbahçe taraftarları daha sonra 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.





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