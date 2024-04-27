Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu!

Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu seçildi.

Haber; Sporx.com ve AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 15:58
Son güncelleme 27 Nisan 2024 16:27
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

ŞEKİP MOSTUROĞLU'DAN AÇIKLAMA

Şekip Mosturoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Oy kullanan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Demokrat bir seçim süreci yaşadık onlarla birlikte. Çok titiz bir toplantı yapıldı. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

Bu sürece başladığımda, seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olacağını düşünüyordum. 3 Temmuz sürecimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiç kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery