Fenerbahçe, Archie Brown transferi sonrasında transferde flaş bir karar aldı.
KOSTIC RAFA KALKTI
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosun kattığı Filip Kostic'e yaptığı teklifi geri çekti.
MOURINHO'YA DA BİLDİRİLDİ
Juventus'un isteksiz tavrı sonrasında bu kararı alan yönetim, durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya da bildirdi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 37 kez giyen 32 yaşındaki Sırp yıldız, 2 gol ve 9 asist kaydetti.
KOSTIC RAFA KALKTI
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosun kattığı Filip Kostic'e yaptığı teklifi geri çekti.
MOURINHO'YA DA BİLDİRİLDİ
Juventus'un isteksiz tavrı sonrasında bu kararı alan yönetim, durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya da bildirdi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 37 kez giyen 32 yaşındaki Sırp yıldız, 2 gol ve 9 asist kaydetti.