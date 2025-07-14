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Fenerbahçe'de transferi rafa kalktı!

Fenerbahçe, Archie Brown transferi sonrası Filip Kostic'e yaptığı teklifi geri çekme kararı aldı.

calendar 14 Temmuz 2025 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de transferi rafa kalktı!
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Fenerbahçe, Archie Brown transferi sonrasında transferde flaş bir karar aldı.

KOSTIC RAFA KALKTI

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosun kattığı Filip Kostic'e yaptığı teklifi geri çekti.

MOURINHO'YA DA BİLDİRİLDİ

Juventus'un isteksiz tavrı sonrasında bu kararı alan yönetim, durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya da bildirdi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 37 kez giyen 32 yaşındaki Sırp yıldız, 2 gol ve 9 asist kaydetti. 

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