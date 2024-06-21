Fenerbahçe'de transfer ve yeni sözleşme!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de transfer ve yeni sözleşme!
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21 Haziran 2024 13:36
Son güncelleme 21 Haziran 2024 14:08
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer etti.

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MERT HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Levent Mercan transferi ile birlikte sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

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