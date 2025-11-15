15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka

Tedesco'nun istediği yıldız orta saha Leon Goretzka için Fenerbahçe harekete geçti. Bayern'le sözleşmesi bitecek olan Alman oyuncu için sarı-lacivertliler, Juventus CEO'su Comolli ile transfer yarışına girdi.

calendar 15 Kasım 2025 09:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadro planlamasına hız verdi.
 
Yönetim, devre arası için yıldız bir orta saha transferine odaklanırken, İtalyan çalıştırıcının önceliği de netleşti.
 
İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin en tepesine Leon Goretzka'yı yazdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertliler ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor.
 
COMOLLI İLE KARŞI KARŞIYA!
 
Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük rakiplerinden biri ise tanıdık bir isim. Bir dönem sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük yapan Damien Comolli, şu anda görev yaptığı Juventus adına Goretzka için devrede.
 
İtalyan devinin CEO'su olan Comolli'nin, Bayern Münih'e ocak ayında yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde teklif sunarak transferi bitirmek istediği belirtildi.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta süre alan 30 yaşındaki Alman orta saha, toplam 786 dakika sahada kaldı. Goretzka'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde.
 
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ocak ayında agresif bir transfer politikasına yönelmesi bekleniyor.
 
Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, şampiyonluk yarışında kadro derinliğini artırma konusunda kritik önem taşıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.