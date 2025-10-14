14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco takviye istiyor. Raporunda kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.

calendar 14 Ekim 2025 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 11:47
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sadettin Saran, Ali Koç'tan, Domenico Tedesco da Jose Mourinho'dan enkaz devralmış. 

Saran ve ekibi, Koç döneminin ağır mali yüküyle yüzleşirken, Tedesco da Mourinho'nun yeterli antrenman yaptırmadığı, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları toparlama çabasında.

Ancak yönetime sunduğu raporda takımın fiziksel yetersizliğine dikkati çeken İtalyan çalıştırıcı, bu durumun gerekli çalışmalarla aşılabileceğini belirtse de kafasındaki oyun planını uygulamak için transferin şart olduğunun altını çizdi. Kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.

KIM MIN-JAE, FERDİ, GORETZKA VE GOLCÜ

Archie Brown'un dörtlü savunma için uygun olmadığını belirten Tedesco, bu mevkiye takviye isterken ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Stoperde aksayan Jayden Oosterwolde'nin yerine ise akla gelen ilk oyuncu Kim Min-Jae. Sezon başında yapılmayan 8 numara için Tedesco'nun yönetime sunduğu listesinin başında Leon Goretzka yer alıyor.

İtalyan bir de sırtı kaleye dönük oynayabilen bir golcü istiyor.

Bayern'de rotasyon oyuncusuna dönüşen Kim geri dönmeye sıcak bakarken, Tedesco, Kim'le aynı durumdaki eski öğrencisini Goretzka'yı da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edebileceğine inanıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.