Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!

Sadettin Saran, Ali Koç'tan, Domenico Tedesco da Jose Mourinho'dan enkaz devralmış.



Saran ve ekibi, Koç döneminin ağır mali yüküyle yüzleşirken, Tedesco da Mourinho'nun yeterli antrenman yaptırmadığı, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları toparlama çabasında.



Ancak yönetime sunduğu raporda takımın fiziksel yetersizliğine dikkati çeken İtalyan çalıştırıcı, bu durumun gerekli çalışmalarla aşılabileceğini belirtse de kafasındaki oyun planını uygulamak için transferin şart olduğunun altını çizdi. Kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.



KIM MIN-JAE, FERDİ, GORETZKA VE GOLCÜ



Archie Brown'un dörtlü savunma için uygun olmadığını belirten Tedesco, bu mevkiye takviye isterken ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Stoperde aksayan Jayden Oosterwolde'nin yerine ise akla gelen ilk oyuncu Kim Min-Jae. Sezon başında yapılmayan 8 numara için Tedesco'nun yönetime sunduğu listesinin başında Leon Goretzka yer alıyor.



İtalyan bir de sırtı kaleye dönük oynayabilen bir golcü istiyor.



Bayern'de rotasyon oyuncusuna dönüşen Kim geri dönmeye sıcak bakarken, Tedesco, Kim'le aynı durumdaki eski öğrencisini Goretzka'yı da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edebileceğine inanıyor.



