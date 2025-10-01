Fenerbahçe'de Tedesco'dan Fred'e sert mesaj

Fenerbahçe 'ye geldiği günden bu yana takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Fred, son haftalarda teknik direktör Domenico Tedesco tarafından kızağa çekildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, üst üste iki maçta yedek kulübesinde kaldı.

KASIMPAŞA MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU

İtalyan teknik adam Tedesco, göreve gelir gelmez oyunculara çeşitli testler uyguladı. Bu testlerde bazı isimlerin fiziksel seviyelerinin yetersiz olduğu belirlenirken, listenin başında Fred'in geldiği öğrenildi. Özellikle Kasımpaşa karşısında ilk yarıdaki düşük performansı nedeniyle, sambacı ikinci yarının başında oyundan alındı.

Tedesco, bu maçın ardından Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ve ligde Antalyaspor karşılaşmalarında Fred'e ilk 11'de yer vermedi. Oyuncusuyla birebir bir görüşme yapan genç teknik adamın, "Ben forma adaleti sağlamak zorundayım. Senin performansın şu anda ilk 11 seviyesinin çok altında. Kendini toparlamalısın" diyerek net bir mesaj verdiği ifade edildi.

EKSTRA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Tedesco'nun bu sert uyarısının ardından Fred'in moralinin bozulduğu ancak profesyonelliği gereği durumu olgunlukla karşıladığı belirtildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, kısa süre içinde özel antrenmanlarla fiziksel seviyesini yükseltmeye çalışacağı öğrenildi.

FRED'İN RAKAMLARI

2023 yazında Manchester United'dan transfer edilen Fred, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve Süper Lig dahil toplam 12 maçta forma giydi. 812 dakika sahada kalan sambacı, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 92 resmi maça çıkan Fred'in 6 gol ve 16 asisti bulunuyor.