Fenerbahçe'de tarihin en ağır skorlarından biri!

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tarihin en ağır skorlarından biri!
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01 Aralık 2023 01:18
Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.

Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

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