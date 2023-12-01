Fenerbahçe'de tarihin en ağır skorlarından biri!

Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı.
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.
Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.
Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.
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