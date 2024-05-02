Fenerbahçe'de Szymanski kendine güveniyor!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, gol orucuna kısa sürede son vereceği konusunda kendinden emin.
Polonyalı yıldız sezonu ilk bölümündeki müthiş performansı ve attığı gollerle taraftarı kısa sürede kendisine hayran bıraktı.
FORMU YÜKSELMEYE BAŞLADI
Szymanski, ilk yarıdaki Konya maçından beri ağları sarsamıyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun düşen formu son haftalarda yeniden yükselmeye başladı.
KENDİNDEN EMİN
Olympiakos maçları ile Beşiktaş derbisinde İrfan'a asist yapan Szymanski, gol orucuna da kısa sürede son vereceği konusunda kendinden emin. Yıldız futbolcu, Konyaspor maçındaki golle başlayan suskunluğunu yine Yeşil-Beyazlılar karşısında ağları sarsarak bitirmenin hayalini kuruyor.
12 GOL, 18 ASİST
Szymanski'nin 51 maçta 12 golü ve 18 asisti var.
Polonyalı yıldız sezonu ilk bölümündeki müthiş performansı ve attığı gollerle taraftarı kısa sürede kendisine hayran bıraktı.
FORMU YÜKSELMEYE BAŞLADI
Szymanski, ilk yarıdaki Konya maçından beri ağları sarsamıyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun düşen formu son haftalarda yeniden yükselmeye başladı.
KENDİNDEN EMİN
Olympiakos maçları ile Beşiktaş derbisinde İrfan'a asist yapan Szymanski, gol orucuna da kısa sürede son vereceği konusunda kendinden emin. Yıldız futbolcu, Konyaspor maçındaki golle başlayan suskunluğunu yine Yeşil-Beyazlılar karşısında ağları sarsarak bitirmenin hayalini kuruyor.
12 GOL, 18 ASİST
Szymanski'nin 51 maçta 12 golü ve 18 asisti var.