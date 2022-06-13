Fenerbahçe'de sıra Bruno Henrique'de





Hocaları değişti

"Anlaşmadık ama görüşüyoruz"

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini bitirdikten sonraiçin gaza basacak. Flamengo'nun yıldızı için ilk girişimler başlamıştı. Tecrübeli oyuncunun Sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakmasının ardından bu girişimler bir sonraki seviyeye çıkarılacak. Lincoln'de resmi açıklamanın gelmesinin ardından,Ülke basınında, Flamengo için Bruno'nunolmadığı ve transfere izin verebilecekleri yazıldı.31 yaşındaki oyuncu kötü geçen Wolfsburg tecrübesinin ardından, kariyerinin son dönemine girmeden önce bir kez daha Avrupa'da şansını denemek istiyor. Bu transferde şimdilik en büyük belirsizlik, Flamengo'da yaşanan teknik adam değişimi. Bragantino deplasmanında gelen 1-0'lık yenilgi sonrası Paulo Sousa'yı kovan Kırmızı-siyahlılar, hemen ardından Dorival Junior'u göreve getirdi. Bruno Henrique'nin Fenerbahçe konusunda istekli olması, en büyük avantaj olarak görülüyor.Fenerbahçe'nin transferde 1 numaralı hedefi olaniçin de girişimler sürüyor. Flamengo, Bruno Henrique'yi satmaya sıcak baksa da golcü oyuncu konusunda istekli değil. Gabigol'un menajeri Junior Pedroso ise Brezilya basınına açıklama yaparak,dedi. Branco ve Baki'nin Bruno Henrique pazarlıkları sırasında Gabigol'ün şartlarını da soracakları öğrenildi.