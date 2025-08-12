Fenerbahçe'de siftah gecesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki futbolcu ilki yaşadı.
Fenerbahçe'de Archie Brown ve Jhon Duran, sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini Feyenoord karşısında attı.
Brown 44. dakikada, Duran ise 45+1. dakikada fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, bu iki ismin golleriyle 1-0 geriye düştüğü Feyenoord maçında 2-1 öne geçti.
Öte yandan Archie Brown, profesyonel kariyerinin ilk kafa golünü Fenerbahçe formasıyla Feyenoord filelerine gönderdi.
