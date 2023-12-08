'de ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren ve son 9 maçta takımını yalnız bırakan, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.33 yaşındaki stoperin idmandan sonra hocası İsmail Kartal ile kısa bir görüşme yaparak,dediği öğrenildi.Alexander Djiku'nun dönmesinin ardından Serdar Aziz'in de hazır hale gelmesiyle Kartal'ın savunma eli iyice rahatladı.Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe forması altında 8 resmi maça çıktı. Deneyimli savunmacı 1 gol, 1 asiste imza attı.