Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday: Bonucci!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday: Bonucci!
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07 Ocak 2024 15:43
Ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi.

BONUCCI GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

ROMA DA İLGİLENİYOR

Deneyimli savunma oyuncusu ile Fenerbahçe dışında Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun, az süre alması nedeniyle devre arasında Alman ekibinden ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

Leonardo Bonucci'nin sözleşmesinin bulunduğu Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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