Fenerbahçe'de şaşırtan istatistik

Fenerbahçe'nin yaz döneminde peşinden koşup devre arasında kadrosuna katmayı başardığı Rade Krunic, kısa sürede ıslıkların hedefi oldu.
Karagümrük deplasmanında büyük tepki gören ve 46'da oyundan alınan eski Milanlı, özellikle kaçırdığı golle gündemin merkezine oturmayı başardı.
KRUNIC'TE ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK
Sarı-Lacivertliler'in Boşnak futbolcunun oyunda olmadığı anlarda skor tabelasında yakaladığı üstünlük ise dikkat çekti. Krunic'in oynadığı son 107 dakikayı 4-0 kaybeden Fenerbahçe, sahada olmadığı son 107 dakikayı ise 4-0'la kazandı.
Fenerbahçe'de Krunic'in oyunda olduğu Olympiakos maçı 3-0'dan 3-2'ye geldi, Karagümrük maçı ise 0-1'den 2-1 oldu. Krunic'in oynadığı bir maçta tabelaya 2 farklı skorla girilen maç sayısı ise 2... 85. dakikada farkın 2'ye çıktığı Adana Demirspor ve 83'te oyuna dahil olduğu 4-2'lik Hatay maçı.
Karagümrük deplasmanında büyük tepki gören ve 46'da oyundan alınan eski Milanlı, özellikle kaçırdığı golle gündemin merkezine oturmayı başardı.
KRUNIC'TE ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK
Sarı-Lacivertliler'in Boşnak futbolcunun oyunda olmadığı anlarda skor tabelasında yakaladığı üstünlük ise dikkat çekti. Krunic'in oynadığı son 107 dakikayı 4-0 kaybeden Fenerbahçe, sahada olmadığı son 107 dakikayı ise 4-0'la kazandı.
Fenerbahçe'de Krunic'in oyunda olduğu Olympiakos maçı 3-0'dan 3-2'ye geldi, Karagümrük maçı ise 0-1'den 2-1 oldu. Krunic'in oynadığı bir maçta tabelaya 2 farklı skorla girilen maç sayısı ise 2... 85. dakikada farkın 2'ye çıktığı Adana Demirspor ve 83'te oyuna dahil olduğu 4-2'lik Hatay maçı.