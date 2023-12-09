Fenerbahçe'de sarı alarm!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 2 isim kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerine gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarı yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de sarı alarm!
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09 Aralık 2023 13:06
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartı bulunan Miguel Crespo ve Samet Akaydin derbide kart görürse Konyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. 

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