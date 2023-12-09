Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.
3'er sarı kartı bulunan Miguel Crespo ve Samet Akaydin derbide kart görürse Konyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.
3'er sarı kartı bulunan Miguel Crespo ve Samet Akaydin derbide kart görürse Konyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.