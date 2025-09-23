23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe'de Saran'ın ilk hedefi birlik

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran görevine hızlı başladı. İlk hedefi camiada birlik sağlamak olan Saran, Aziz Yıldırım'dan randevu isteyecek, teknik direktör Tedesco'ya destek verecek ve mali yapıyı güçlendirmek için harekete geçecek.

calendar 23 Eylül 2025 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 09:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük bir heyecana sahne olan başkanlık seçimi sona erdi ve camianın merakla beklediği isim Sadettin Saran, kulübün yeni başkanı oldu.
 
Ancak Saran'ın koltuğa oturur oturmaz kutlama yapacak vakti olmadı. Yeni başkan için yoğun bir mesai resmen başladı.
 
İLK GÜNDEM: BİRLİK VE BERABERLİK
 
Sadettin Saran'ın öncelikli hedefi, seçim sürecinde sık sık altını çizdiği birlik ve beraberliği yeniden Fenerbahçe camiasına kazandırmak olacak. Son yıllarda futbol takımında beklenen başarıların gelmemesi, kulüp içinde bölünmelere neden olmuştu. Saran, bu ayrışmayı sonlandırmak adına adımlar atacak.
 
Seçim öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarda geçmiş yönetimlerin tecrübelerine önem vereceğini ifade eden Saran, hem Ali Koç hem de kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile görüşmeyi planlıyor.
 
AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK
 
Saran'ın, mazbatasını aldıktan sonra ilk randevusunu Aziz Yıldırım'dan isteyeceği öğrenildi. Camia içinde küskün olan kesimleri de tekrar ortak bir hedef etrafında birleştirmeyi amaçlayan Saran, bu doğrultuda önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
 
KASA KOLAYLIĞI VE FİNANSAL PLANLAMA
 
Sadettin Saran'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise kulübün mali yapısının güçlendirilmesi olacak. Önceki başkan Ali Koç'un uzun süredir üzerinde çalıştığı "Bankalar Birliği'nden çıkış" planını tamamlamak için kolları sıvayacak olan Saran, bu süreçte kulübe yeni finansal kaynaklar yaratmayı da hedefliyor.
 
TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME
 
Yeni başkan, teknik direktör Domenico Tedesco ile de bir araya gelerek hem tanışma hem de destek mesajı verme amacıyla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Saran'ın, Tedesco'ya görevine tam konsantrasyonla devam etmesini isteyeceği ve kendisine güven duyduğunu açıkça ifade edeceği belirtiliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
