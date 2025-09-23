Fenerbahçe'de Saran'ın ilk hedefi birlik

Fenerbahçe 'de büyük bir heyecana sahne olan başkanlık seçimi sona erdi ve camianın merakla beklediği isim Sadettin Saran, kulübün yeni başkanı oldu.

Ancak Saran'ın koltuğa oturur oturmaz kutlama yapacak vakti olmadı. Yeni başkan için yoğun bir mesai resmen başladı.

İLK GÜNDEM: BİRLİK VE BERABERLİK

Sadettin Saran'ın öncelikli hedefi, seçim sürecinde sık sık altını çizdiği birlik ve beraberliği yeniden Fenerbahçe camiasına kazandırmak olacak. Son yıllarda futbol takımında beklenen başarıların gelmemesi, kulüp içinde bölünmelere neden olmuştu. Saran, bu ayrışmayı sonlandırmak adına adımlar atacak.

Seçim öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarda geçmiş yönetimlerin tecrübelerine önem vereceğini ifade eden Saran, hem Ali Koç hem de kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile görüşmeyi planlıyor.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK

Saran'ın, mazbatasını aldıktan sonra ilk randevusunu Aziz Yıldırım'dan isteyeceği öğrenildi. Camia içinde küskün olan kesimleri de tekrar ortak bir hedef etrafında birleştirmeyi amaçlayan Saran, bu doğrultuda önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

KASA KOLAYLIĞI VE FİNANSAL PLANLAMA

Sadettin Saran'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise kulübün mali yapısının güçlendirilmesi olacak. Önceki başkan Ali Koç'un uzun süredir üzerinde çalıştığı "Bankalar Birliği'nden çıkış" planını tamamlamak için kolları sıvayacak olan Saran, bu süreçte kulübe yeni finansal kaynaklar yaratmayı da hedefliyor.

TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Yeni başkan, teknik direktör Domenico Tedesco ile de bir araya gelerek hem tanışma hem de destek mesajı verme amacıyla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Saran'ın, Tedesco'ya görevine tam konsantrasyonla devam etmesini isteyeceği ve kendisine güven duyduğunu açıkça ifade edeceği belirtiliyor.