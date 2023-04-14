Fenerbahçe'de sakatlık şoku; Altay Bayındır

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bel bölgesindeki sakatlıktan dolayı MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku; Altay Bayındır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2023 23:45
Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerde kaptan Altay Bayındır bel bölgesindeki sakatlıktan dolayı Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığında kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery