Fenerbahçe'de sakatlık: Devam edemedi!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: Devam edemedi!
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02 Mart 2024 20:43
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, 81. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Fenerbahçe'de Becao yerine Leonardo Bonucci, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Becao, Süper Lig'in 10. haftasındaki Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkmıştı.

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