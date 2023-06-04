Fenerbahçe'de Ryan Kent'in son durumu belli oldu

İskoç ekibi Rangers ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Ryan Kent için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenilmişti. Sarı-Lacivertliler'in, 26 yaşındaki kanat oyuncusu ve menaceriyle masaya oturduğu, anlaşma noktasına geldiği bildirildi.
Gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde mücadele edecek Burnley'nin de peşinde olduğu Kent'in, Türkiye kariyerine hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor. Piyasa değeri yaklaşık 11 milyon Euro olan İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat imzalanmasının planlandığı bildirildi.
Kanarya'nın, sezonun bitimiyle birlikte Kent'i açıklayacağı öne sürüldü.
Gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde mücadele edecek Burnley'nin de peşinde olduğu Kent'in, Türkiye kariyerine hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor. Piyasa değeri yaklaşık 11 milyon Euro olan İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat imzalanmasının planlandığı bildirildi.
Kanarya'nın, sezonun bitimiyle birlikte Kent'i açıklayacağı öne sürüldü.
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