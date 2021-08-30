Fenerbahçe'de Rüştü Reçber'den sonra Altay Bayındır başardı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçta kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Rüştü Reçber'den sonra Altay Bayındır başardı
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30 Ağustos 2021 14:08
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig 'deki üçüncü maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Altay, 1-0 kazanılan Adana Demir ve 2-0 kazanılan Antalya mücadelesinden sonra Altay'ın da ataklarında kalesinde adeta duvar ördü. Genç oyuncu böylece, 1998-99'dan bu yana Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçında kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.


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