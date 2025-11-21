Fenerbahçe'de Rizespor öncesi Fred ve Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe, 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde ilk 11'de değişikliğe gidilecek.
ALVAREZ VE EN-NESYRI TAKIMA KATILMADI
TRT Spor'un haberine göre, Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri, milli maçların ardından henüz takıma katılmadı.
DURAN VE FRED 11'E
Haberin detaylarında bu iki futbolcunun rejenerasyon süresini de göz önünde bulunduran Domenico Tedesco, Rizespor deplasmanında an itibarıyla Fred ve Jhon Duran'ı 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.
