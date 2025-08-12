12 Ağustos
Fenerbahçe'de prensip anlaşması: Zinchenko

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Londra ekibine 10 milyon Euroluk resmi teklif iletti.

calendar 12 Ağustos 2025 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 12:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de prensip anlaşması: Zinchenko
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yaptı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Ukraynalı oyuncuyu bitirme konusunda ciddi mesafe kat etti.

BONUSLAR EKLENECEK


Futbol direktörü Devin Özek, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve 15 milyon euro isteyen Londra ekibine 10 milyon euroluk resmi teklifi iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve teklife eklenecek bonus maddeleri ile beraber büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler'in 1-2 gün içinde bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor. Kariyerinin son bölümünü sol bek pozisyonunda geçiren Oleksandr Zinchenko futbola merkez orta saha ve kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu 6-8 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği öğrenildi.

MOURINHO'DAN OLUMLU RAPOR

Fenerbahçe'nin Niko Jankovic'i alacağı haberlerine taraftar büyük tepki göstermişti. Oleksandr Zinchenko ismi ise büyük heyecan yarattı. Tecrübeli futbolcunun bir an önce takıma katılmasını isteyen teknik direktör Jose Mourinho ise oyuncu için yönetime "Çalışkan, lider karakterli, sorun çıkarmayan, arkadaşlarıyla uyumlu, teknik kapasitesi yüksek, pas kalitesi iyi" raporunu verdi.

"GEL GEL SARIŞINIM GEL"

28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için sarı-lacivertli taraftarlar beğenilerini "Gel gel sarışınım gel" paylaşımlarıyla ortaya koydu.

Geçen sezon Premier Lig'de 15 maça çıkan Ukraynalı yıldız 522 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı yaptı.

SAKATLIK GEÇMİŞİ KORKUTUYOR

Oleksandr Zinchenko ile ilgili taraftarları en çok endişelendiren nokta sakatlık konusu. Ukraynalı yıldız son 3 sezonda yaşadığı 5 ayrı sakatlık nedeniyle 200 günün üzerinde süre futbol oynayamadı.  

 
