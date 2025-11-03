Fenerbahçe'de Nene, farkını ortaya koydu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, öne çıkan isimlerden biri oldu.
Son haftalarda performansını yükselten Dorgeles Nene, derbi mücadelesinde de takımına katkı verdi.
Sahada kaldığı 45 dakika boyunca etkili bir oyun sergileyen genç futbolcu, ilk yarının son anlarında Asensio'nun attığı golde sağ kanattan topu taşıyarak asist yaptı.
Bu pasla birlikte Nene, Süper Lig'deki 3. asistine imza atmış oldu.
Son haftalarda performansını yükselten Dorgeles Nene, derbi mücadelesinde de takımına katkı verdi.
Sahada kaldığı 45 dakika boyunca etkili bir oyun sergileyen genç futbolcu, ilk yarının son anlarında Asensio'nun attığı golde sağ kanattan topu taşıyarak asist yaptı.
Bu pasla birlikte Nene, Süper Lig'deki 3. asistine imza atmış oldu.