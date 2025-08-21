21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Malmö FF-Sigma Olomouc
20:00
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Fenerbahçe'de mutlu son: Alvarez

Fenerbahçe, West Ham ile anlaşma vardığı Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 21 Temmuz Çarşamba (Bugün) İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter ve Monaco'nun tekliflerine rağmen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.


MOURINHO FAKTÖRÜ

Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.

KARİYERİ

West Ham forması giyen Edson Álvarez, daha önce Ajax ve Club América'da oynamış, Meksika Milli Takımı'nda da 80'den fazla maça çıkmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
