08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Fenerbahçe'de kritik viraj!

Samsun beraberliğiyle milli araya giren Fenerbahçe, dönüşte 6 maçlık zorlu fikstürle sınav verecek.

Fenerbahçe'de kritik viraj!
Pazar akşamı oynanan maçta Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, milli araya kayıpla giren Fenerbahçe'yi dönüşte kritik bir viraj bekliyor. 

Sarı-lacivertliler, kasım ayındaki milli araya kadar 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

Perdeyi Kadıköy'de Karagümrük karşısında açacak olan Fenerbahçe sonra Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe ardından ligde son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Derbiden 4 gün sonra ise Viktoria Plzen deplasmanına çıkılacak. Fenerbahçe, evindeki Kayserispor mücadelesiyle milli araya girecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, bu 6 karşılaşmadan hasarsız çıkmak için şimdiden çalışmalarına başladı.



