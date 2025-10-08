Fenerbahçe'de kritik viraj!

Pazar akşamı oynanan maçta Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, milli araya kayıpla giren Fenerbahçe'yi dönüşte kritik bir viraj bekliyor.



Sarı-lacivertliler, kasım ayındaki milli araya kadar 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.



Perdeyi Kadıköy'de Karagümrük karşısında açacak olan Fenerbahçe sonra Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe ardından ligde son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Derbiden 4 gün sonra ise Viktoria Plzen deplasmanına çıkılacak. Fenerbahçe, evindeki Kayserispor mücadelesiyle milli araya girecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, bu 6 karşılaşmadan hasarsız çıkmak için şimdiden çalışmalarına başladı.



