Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sarı kart alarmı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK'ye konuk olacak. Karşılaşmada Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sarı kart alarmı!
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28 Mart 2025 11:44
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi 4 isim ceza sınırında bulunuyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sınırda olan 4 futbolcu arasında Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de başlaması beklenen tek isim Kostic olacak. 

 
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