Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sarı kart alarmı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi 4 isim ceza sınırında bulunuyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sınırda olan 4 futbolcu arasında Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de başlaması beklenen tek isim Kostic olacak.
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sınırda olan 4 futbolcu arasında Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de başlaması beklenen tek isim Kostic olacak.