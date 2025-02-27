Fenerbahçe'de Kovacic için Mourinho faktörü!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile yakından ilgileniyor.
İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda Manchester City'den ayrılması bekleniyor.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kovacic'i kadrosunda görmek istiyor. Portekizli teknik adam, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de Hırvat orta saha oyuncusunu transfer etmek istemişti. Kovacic ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Marid de ilgileniyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle yıldız orta saha oyuncusunu ikna etmeyi hedefliyor.
Manchester City'de bu sezon 32 maçta süre bulan Kovavic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda Manchester City'den ayrılması bekleniyor.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kovacic'i kadrosunda görmek istiyor. Portekizli teknik adam, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de Hırvat orta saha oyuncusunu transfer etmek istemişti. Kovacic ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Marid de ilgileniyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle yıldız orta saha oyuncusunu ikna etmeyi hedefliyor.
Manchester City'de bu sezon 32 maçta süre bulan Kovavic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
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