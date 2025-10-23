23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-079'
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-184'
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-285'
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-185'
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0DUR
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-078'
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-182'
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-182'
23 Ekim
Brann-Rangers
3-082'
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-085'
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-283'
23 Ekim
Lyon-Basel
1-079'
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-083'
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-385'
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!

Fenerbahçe, Stuttgart ile oynadığı maçta kırmızı kart bekledi. Alman ekibinde Bilal El Khannouss'a sarı kart çıktı.

calendar 23 Ekim 2025 20:11 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 20:59
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki maçta sarı-lacivertliler, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi.

VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.



Edson Alvarez'in bacağının son durumu

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
