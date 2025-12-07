Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı.



Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.



Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.



GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E ÇIKTI

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.Öte yandan Fenerbahçe'de Semedo'nun sakatlanması sonrası oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, yine beklentileri karşılayamadı.29 kez topla buluşabilen milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmadı.Sabah'ın haberine göre, 8 kez ikili mücadeleye giren Kerem, sadece 1'inden galip ayrılabildi. Şut pası da veremeyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 4 ortasının da 1'inde başarılı olabildi.Kerem'e sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.