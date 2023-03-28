Fenerbahçe'de kanat için yeni aday: Artur Guimaraes

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, RB Bragantino'da forma giyen Artur Guimaraes'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de kanat için yeni aday: Artur Guimaraes
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28 Mart 2023 11:09
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat transferi için rotasını Brezilya'ya çevirdi. 

UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade, Fenerbahçe'nin RB Bragantino forması giyen Artur Guimaraes'i transfer etmek istediğini yazdı.

PALMEIRAS VE AL RAYYAN DA İSTİYOR

Andrade, Brezilyalı kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Palmeiras ve Al Rayyan'ın da istediğini duyurdu. Brezilyalı gazeteci ayrıca RB Bragantino'nun Artur için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

Artur bu sezon RB Bragantino formasıyla 16 maça çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

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