Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbi taktiği

Galatasaray ile bugün Süper Kupa finaline çıkacak olan'de hazırlıklar tamamlanırken Sarı-Lacivertli ekibinsahada olacağı öğrenildi.Süper Lig'de pazar gecesi Kadıköy'de oynanan derbide rakibini geride karşılayan Fenerbahçe bu kez hücum presle rakibini boğmaya çalışacak. Süper Lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen ancak bugün sahada olacak olan Brezilyalı yıldız Fred de hücum preste Sebastian Szymanski ile birlikte Sarı-Lacivertli ekibin en önemli kozu olacak.Hücum preste kapılacak toplarla rakibini eksik yakalamak isteyen Sarı-Lacivertliler skor üstünlüğü mümkün olan en kısa sürede ele geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, set hücumunda ise oyunu kanatlara yığmayı planlıyor. Tadic ve İrfan Can Kahveci'yi mümkün olduğunca maksimun oranda topla buluşturmayı planlayan İsmail Kartal, forvet arkasında görev yapan Szymanski'den de ceza sahası için sık sık koşu yapmasını istedi. Savunmadan çıkarken riski pas atmak ise yasak. Djiku'nun da Icardi'ye lig maçında olduğu yine yakın oynayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önde kapılacak toplarla rakibini eksik yakalamayı ve Süper Kupa finalinde erkenden skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor.Bugün Fenerbahçe'de sağ kanatta görev yapacak olan İrfan Can Kahveci'den kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinmemesini istendi.Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.