Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! İşte yeni isimler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! İşte yeni isimler
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16 Şubat 2024 11:29
İki puan kaybedilen Alanya maçının son bölümündeki panik futboluna çözüm arayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor.

STOPERDE TERCİH ZAMANI

Tecrübeli çalıştırıcı, bu haftaki Rize deplasmanında defansın göbeği, sağ kanat, ön libero ve orta saha mevkilerinde farklı isimlere görev vermeyi planlıyor. Savunmada Çağlar-Djiku ikilisine Bonucci'nin eklenmesi yüksek ihtimal. Kartal, bu üç isim arasından tercih yapacak.

SZYMANSKI'DEN VAZGEÇMEYECEK

Cengiz'in yerine sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi 11'e alması beklenen Kartal'ın, Krunic'i kulübeye çekip ön liberoya İsmail'i çekeceği ve Mert Hakan'ı da 8 numarada görevlendireceği belirtiliyor.

Alanya maçının eleştirilen bir başka ismi Szymanski'nin ise 11'deki yerini korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'ın, Polonyalı yıldızdan Rize'de daha ofansif oynamasını istediği ifade ediliyor.



 
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