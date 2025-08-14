13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi!

Feyenoord zaferiyle moral depolayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde güçlenen kadrosuyla Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica karşısında tur arayacak.

Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi!
Fenerbahçe, henüz transferleri bitmemişken, mevcut oyuncuları tam olarak hazır değilken, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 5-2 alarak gövde gösterisi yapınca sarı lacivertli camiada umut çiçekleri yeşerdi.

Şampiyonlar Ligi'ne hasret Fenerbahçe, hazırlık maçında başa baş oynadığı ve bir son dakika golüyle yenildiği Benfica'yla play-off'ta karşılaşacak ama bu sefer her şey daha farklı olacak. Savunmada Skriniar ve Semedo'ya, hücumda, Duran'a kavuşan sarı lacivertliler, sağlıklarına kavuşan Talisca ve İsmail'den de faydalanabilecek.

HERKES ÇALIŞIYOR

Birbirlerine alışan oyuncular, daha güçlü bir takım ve elindeki malzemenin güçlenmesiyle daha dik bir duruş sergileyen Jose Mourinho'yla, Benfica engeli Fenerbahçe'yi korkutmuyor. Kadıköy'deki tribün atmosferi de sarı lacivertliler için en önemli etkenlerden biri olacak. Samandıra'da Benfica karşısında tur hesapları şimdiden yapılmaya başlanmışken, yönetim de harekete geçti. Sarı lacivertliler, bu zorlu eşleşmede Fenerbahçe'ye güç katacak isimlerin işini bir an önce bitirmeye çalışırken, Şampiyonlar Ligi için dev prim hazırlıkları da var. 

 
  
