Fenerbahçe'de gurbetçi avı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen sarı lacivertliler gurbetçi genç yıldız Mert Kömür'ü gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de gurbetçi avı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 10:58
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer için de harekete geçti. Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe gurbetçi avına çıktı.

GENÇ GURBETÇİ GÜNDEMDE

Geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü gündemine aldı.

2 MAÇA ÇIKTI

18 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 2 maça çıktı. 28. haftada oynanan Hoffenheim maçında 15 dakika süre alan Mert, ardından 29. haftadaki Union Berlin maçında da 10 dakika görev yaptı.

ÜÇ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Bölgesel Lig'de ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen gurbetçi futbolcu orta alanda 10 numaranın yanı sıra, 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapıyor.

TFF YETKİLİLERİNİN ÇABASI

Şu anda Almanya U19 Milli Takımı adına oynayan Mert Kömür'ü ikna etmek için TFF yetkililerinin yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon Euro. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery