Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliğine deplasmanda konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerde maç öncesi gözler 28 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'ye çevrildi.
Faslı forvet, sakatlığı bulunan Duran'ın yokluğunda takımın skor yükünü sırtlanmak için sahaya çıkacak. Göztepe ve Kocaeli maçlarında gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki futbolcu, ligde siftah yapmanın peşinde. Nesyri, bu sezon tek golünü Feyenoord'a atmıştı.
