Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesinde!

Fenerbahçe'de seçim süreciyle ilgili gelişmeler hız kesmeden sürerken, gözler Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın yapması beklenen kritik görüşmeye çevrildi. Bu buluşmadan çıkacak kararlar, hem aday sayısını artırabilir hem de seçim kampanyalarının seyrini değiştirebilir.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başkan Ali Koç her ne kadar "Görevimizin başındayız" diyerek göreve devam mesajı verse de, muhalefet cephesinde seçim talebiyle başlatılan imza toplama süreci kararlılıkla ilerliyor. Futbol takımının yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle değişim isteyen muhalif üyeler, kulüp üyeleriyle tek tek iletişime geçerek imza desteği talep ediyor.
ÜYELER GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR
Öte yandan, bazı üyeler hâlâ imza kampanyasına katılmadı. Bunun en önemli sebebi olarak ise, "Ali Koç'un yerine daha iyisi kim olabilir?" sorusunun akıllarda olması gösteriliyor. Bu nedenle Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yapacağı görüşmenin ardından net bir pozisyon almayı bekliyor. Birçok kişi, kulüpte önemli bir yeri olan Aziz Yıldırım'ın tavrının seçim sürecinin şekillenmesinde belirleyici olacağını düşünüyor.
Başkan Ali Koç her ne kadar "Görevimizin başındayız" diyerek göreve devam mesajı verse de, muhalefet cephesinde seçim talebiyle başlatılan imza toplama süreci kararlılıkla ilerliyor. Futbol takımının yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle değişim isteyen muhalif üyeler, kulüp üyeleriyle tek tek iletişime geçerek imza desteği talep ediyor.
ÜYELER GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR
Öte yandan, bazı üyeler hâlâ imza kampanyasına katılmadı. Bunun en önemli sebebi olarak ise, "Ali Koç'un yerine daha iyisi kim olabilir?" sorusunun akıllarda olması gösteriliyor. Bu nedenle Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yapacağı görüşmenin ardından net bir pozisyon almayı bekliyor. Birçok kişi, kulüpte önemli bir yeri olan Aziz Yıldırım'ın tavrının seçim sürecinin şekillenmesinde belirleyici olacağını düşünüyor.