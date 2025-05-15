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Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesinde!

Fenerbahçe'de kongrede tüm dikkatler, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

calendar 15 Mayıs 2025 08:32
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesinde!
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Fenerbahçe'de seçim süreciyle ilgili gelişmeler hız kesmeden sürerken, gözler Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın yapması beklenen kritik görüşmeye çevrildi. Bu buluşmadan çıkacak kararlar, hem aday sayısını artırabilir hem de seçim kampanyalarının seyrini değiştirebilir.

Başkan Ali Koç her ne kadar "Görevimizin başındayız" diyerek göreve devam mesajı verse de, muhalefet cephesinde seçim talebiyle başlatılan imza toplama süreci kararlılıkla ilerliyor. Futbol takımının yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle değişim isteyen muhalif üyeler, kulüp üyeleriyle tek tek iletişime geçerek imza desteği talep ediyor.

ÜYELER GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan, bazı üyeler hâlâ imza kampanyasına katılmadı. Bunun en önemli sebebi olarak ise, "Ali Koç'un yerine daha iyisi kim olabilir?" sorusunun akıllarda olması gösteriliyor. Bu nedenle Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yapacağı görüşmenin ardından net bir pozisyon almayı bekliyor. Birçok kişi, kulüpte önemli bir yeri olan Aziz Yıldırım'ın tavrının seçim sürecinin şekillenmesinde belirleyici olacağını düşünüyor.

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