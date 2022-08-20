Fenerbahçe'de forvete sürpriz aday

Uzun süredir golcü arayanlistesine son olarakforması giyengirdi. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.Özellikleüzerinde çok duran Sarı-Lacivertliler, bu süreçteiçin de nabız yoklamıştı. İngiliz basını ise Kanarya'nın Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Nijeryalı forvet Iheanacho için pazarlıklara başladığını yazdı. Ada temsilcisiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, takımda gözden düşmüştü.Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Bu konuda kulüpler masaya oturdu ve yapılan ilk görüşmeler olumlu şekilde geçti.Avrupa Ligi'ni de düşünen yönetim, Süper Lig ve Türkiye Kupası sonrasında 3. kulvar için de her bölgede alternatif istiyor. Bu sebeple uzun süredir takıma bir golcü takviyesi bekleniyor.Geçen sezon Premier Lig'de 26 maçta 1258 dakika şans bulan 1.85 boyundaki santrfor, sezonu 4 gol ve 5 asistle tamamladı. Bu maçlarda genellikle oyuna sonradan dahil edildi.Tahmini piyasa değeri 20 milyon euro olan ancak kiralanması beklenen yıldız oyuncuya Teknik Direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği öğrenildi.