Fenerbahçe'de faul itirazı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Rennes ile karşılaşırken, sarı-lacivertliler 5. dakikada gelen gol sonrası bir faul bekledi.



Bu dakikada İrfan Can Kahveci, Ugochukwu ile orta alanda girdiği ikili mücadeleyi kaybetti ve yerde kaldı. Devam eden pozisyonda sol kanattan gelişen Rennes atağında Truffert'in sol kanattan ortasında Amine Gouiri topu ağlara gönderdi.



Fenerbahçe, bu pozisyonda İrfan Can'a faul yapıldığı yönünde bir itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ