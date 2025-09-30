Fenerbahçe'de düşük performans: Kerem

Kulüp bonservis rekoru kırarak Benfica'dan transferi edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 4 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu, sadece bir defa asist yaptı. Skora katkısı bir yana Kerem'in saha içinde sergilediği performans da taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Milli futbolcu, Pazar akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinde 53 kez topla buluşurken, 24 defa da top kaybı yaptı ve rekor kırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in bu performansından şu anda memnun değil. Sosyal medyada oyuncuya tepkiler var. Ancak Kerem'i savunan taraftar da bir hayli fazla. Birçok Fenerbahçeli, Kerem'in alışma sürecinde olduğunu vurguluyor
