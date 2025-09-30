30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Fenerbahçe'de düşük performans: Kerem

Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performans sebebiyle taraftarlardan büyük eleştiri aldı.

calendar 30 Eylül 2025 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de düşük performans: Kerem
Kulüp bonservis rekoru kırarak Benfica'dan transferi edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 4 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu, sadece bir defa asist yaptı. Skora katkısı bir yana Kerem'in saha içinde sergilediği performans da taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Milli futbolcu, Pazar akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinde 53 kez topla buluşurken, 24 defa da top kaybı yaptı ve rekor kırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in bu performansından şu anda memnun değil. Sosyal medyada oyuncuya tepkiler var. Ancak Kerem'i savunan taraftar da bir hayli fazla. Birçok Fenerbahçeli, Kerem'in alışma sürecinde olduğunu vurguluyor

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
