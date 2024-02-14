Fenerbahçe'de duran top sendromu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, serbest vuruş ve kornerden skora gitme konusunda İstanbulspor'un ardından ligin en kötü takımı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de duran top sendromu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 13:26
Süper Lig'de evinde Alanya ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, duran toplarda oldukça başarısız bir grafik çiziyor.

Üst sıralarda yer alan takımlara oranla tehlikeli noktalardan daha az duran top kullanan sarı-lacivertliler, ligde en çok gol atan ekip olmasına rağmen penaltısız gol beklentisi (51.6), penaltısız duran top gol beklentisi (8.1) ve yüzde 15.7 oranla sondan ikinci sarıda yer aldı. Bu listede sadece İstanbulspor'u geride bırakabilen Kanarya, kazandığı 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci ile 1 gol buldu. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery