25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Fenerbahçe'de Devler Ligi primi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi primi için yöneticilerin kendi ceplerinden karşılaması şartıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi.

calendar 26 Ağustos 2025 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 08:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

16 YIL SONRA İLK OLACAK

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek.


Fenerbahçe yönetiminin, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO BELİRLENDİ

Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi.

Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

TAM 25 MİLYON EURO'LUK GELİR

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak.

Aynı zamanda Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL), beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 34 milyon TL) kazanma şansını beraberinde getiriyor.

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi halinde yeni bir rota oluşturacak ve yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
