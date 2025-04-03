Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük sessizlik!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın geride kalan hafta sonu Galatasaray yenmesinin ardından ezeli rakibi Galatasaray'ı önce Ziraat Türkiye Kupası'nda elemek, sonra ise Trabzonspor'u yenerek ligde puan farkını 3'e indirmek için yola çıktı ama sarı-lacivertliler, kupa maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Sarı-lacivertli camia, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 elenmesinin ardından adeta sessizliğe büründü. Binlerce taraftarının önünde galibiyeti bekleyen Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray derbisinin ardından konuşmama kararı aldı.
Sosyal medyada taraftarlar, Jose Mourinho'nun futbolunu ve maçın genelindeki performansları nedeniyle futbolcuları eleştirirken, Fenerbahçe yönetimi de benzer düşünceler nedeniyle Galatasaray karşılaşması sonrası açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
Öte yandan kendi sahalarında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular da büyük üzüntü yaşadığı için maçın ardından konuşmama kararı aldılar.
Sarı-lacivertli camia, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 elenmesinin ardından adeta sessizliğe büründü. Binlerce taraftarının önünde galibiyeti bekleyen Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray derbisinin ardından konuşmama kararı aldı.
Sosyal medyada taraftarlar, Jose Mourinho'nun futbolunu ve maçın genelindeki performansları nedeniyle futbolcuları eleştirirken, Fenerbahçe yönetimi de benzer düşünceler nedeniyle Galatasaray karşılaşması sonrası açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
Öte yandan kendi sahalarında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular da büyük üzüntü yaşadığı için maçın ardından konuşmama kararı aldılar.