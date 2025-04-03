Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük sessizlik!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenmesinin ardından konuşmama kararı aldı!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük sessizlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 00:48
Son güncelleme 03 Nisan 2025 00:56
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın geride kalan hafta sonu Galatasaray yenmesinin ardından ezeli rakibi Galatasaray'ı önce Ziraat Türkiye Kupası'nda elemek, sonra ise Trabzonspor'u yenerek ligde puan farkını 3'e indirmek için yola çıktı ama sarı-lacivertliler, kupa maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Sarı-lacivertli camia, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 elenmesinin ardından adeta sessizliğe büründü. Binlerce taraftarının önünde galibiyeti bekleyen Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray derbisinin ardından konuşmama kararı aldı.

Sosyal medyada taraftarlar, Jose Mourinho'nun futbolunu ve maçın genelindeki performansları nedeniyle futbolcuları eleştirirken, Fenerbahçe yönetimi de benzer düşünceler nedeniyle Galatasaray karşılaşması sonrası açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Öte yandan kendi sahalarında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular da büyük üzüntü yaşadığı için maçın ardından konuşmama kararı aldılar.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery