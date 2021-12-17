Fenerbahçe'de derbi sakatlık ve açıklama

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.
Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.
22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için bir açıklama yapıldı.
Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.
22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için bir açıklama yapıldı.
Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.