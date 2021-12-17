Fenerbahçe'de derbi sakatlık ve açıklama

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlandı. Sarı-lacivertliler, resmi siteden genç oyuncu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de derbi sakatlık ve açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 17:41
Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.

Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için bir açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.